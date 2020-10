Serie A, due partite già decise a tavolino: eguagliati gli ultimi 8 campionati

TORINO- Con la decisione di assegnare la vittoria a tavolino alla Juve per il caso della partita con il Napoli, sono già due le partite decise dal Giudice Sportivo in questo inizio di campionato (l’altra è Verona-Roma per il caso Diawara). Un dato che permette alla Serie A di eguagliare in così poco tempo gli ultimi 8 campionati. Dall’annata 12/13 alla 19/20, infatti, le partite decise a tavolino in totale sono state proprio due (Cagliari-Roma del 22/09/12 e Sassuolo-Pescara del 28/08/16).