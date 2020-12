Senza Cristiano non è più Real: in Champions sono arrivate piu sconfitte in 3 anni anzichè in 9 con il portoghese

TORINO – Mentre i tifosi juventini si godono a pieno le gesta di uno dei giocatori piu forti di sempre nella storia di questo sport, in Spagna (sponda Real), non riescono ancora a farsene una ragione per aver perso il calciatore piu vincente del club madrileno. Non sono solo i tifosi dei Blancos a risentirne, bensì l’intero ambiente dei Galacticos, visti anche i risultati negativi ottenuti in questi anni che, non avevano mai registrato precedenti cosi critici. L’ultimo dato emerso riguarda proprio CR7, perche grazie alla sconfitta subita martedì contro lo Shaktar, il Real ha frantumato un record in negativo, riuscendo a perdere piu partite nei gironi di Champions dal 2018 ad oggi, piuttosto che tutte le gare giocate in Europa nei 9 anni che CR7 ha vestito la Camiseta Blanca. I tempi dei trionfi europei dunque, sembrano essere ormai remoti da Valdebebas e Cristiano Ronaldo ancor di piu.