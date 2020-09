Sacchi sulle due finali di Champions perse dalla Juve: “Con quel gioco era sempre in inferiorità numerica”

TORINO – L’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine dell’evento per il premio Menarini, dove ha parlato anche delle due finali di Champions League, perde dai bianconeri.

“La Juventus c’è andata vicina per due volte arrivando in finale anche se con un gioco sempre in inferiorità numerica a causa del numero di difensori presenti in campo. Se difendi con tre centrali poi ti viene a mancare un elemento in qualche altra zona del terreno di gioco e questo lo paghi”.