Rugani, trattativa in corso con il Rennes

TORINO – La Juventus è al lavoro per sistemare la propria rosa in questi ultimi giorni di mercato. Tra i cedibili c’è Daniele Rugani che, finito all’ultimo posto nelle gerarchie di Pirlo per la difesa, reclama maggior minutaggio in campo. Come riportato da Sky Sport, il numero 24 potrebbe andare a rinforzare il reparto arretrato del Rennes, con cui ci sarebbe una trattativa per il prestito oneroso (1,5/2 milioni di euro) con diritto di riscatto. Ma attenzione perché poco fa è arrivata un’altra grandissima notizia per il mercato bianconero. La trattativa si sblocca, Paratici pronto a chiudere il colpo: accordo raggiunto! >>>VAI ALLA NOTIZIA