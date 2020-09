TORINO- Finito dietro anche all’adattato Danilo nelle gerarchie di Andrea Pirlo per la difesa, Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus. Come riportato da Sky Sport, con l’Europeo in programma l’estate prossima, il ragazzo reclama spazio per provare a convincere il ct Mancini. Uno spazio che il club bianconero non può garantirgli, a differenza di Newcastle e West Ham, che hanno già preso informazioni sulle possibilità di trasferimento del ragazzo in Premier.