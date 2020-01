Ronaldo: “Vittoria fondamentale in una gara difficile. Gol? L’importante sono i tre punti”

TORINO- Mattatore della vittoria della Juventus contro il Parma, ancora una volta, è stato Cristiano Ronaldo. Autore della doppietta decisiva, che permette ai bianconeri di allungare in classifica sull’Inter, ai microfoni di Sky Sport ha così analizzato la gara: “L’importante era vincere stasera. La Lazio ha vinto, l’Inter ha pareggiato e non potevamo permetterci di non sfruttare questo vantaggio importante. La gara è stata difficile, perchè il Parma è un’ottima squadra e ci ha messo in difficoltà. Gol? Sono contento di aver aiutato la squadra con due reti, ma l’importante sono sempre i tre punti alla fine. Loro nel secondo tempo hanno creato più pericoli, eravamo nervosi nel finale perchè loro avanzavano con giocatori forti, ma alla fine siamo riusciti ad ottenere un risultato fondamentale”.