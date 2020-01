Ronaldo, un gol per agganciare Platini e Bettega

TORINO- Smaltita la sinusite, che lo aveva costretto a saltare il match di coppa Italia contro l’Udinese, Cristiano Ronaldo è pronto a tornare in campo contro il Parma. Il portoghese, a segno in campionato da ben sei gare consecutive, va a caccia dell’ennesimo record della sua carriera contro l’undici gialloblù. Segnando anche domani, infatti, Cr7 toccherebbe quota sette gare consecutive in gol, raggiungendo due leggende juventine come Michel Platini e Roberto Bettega, che stabilirono questo record rispettivamente nel 1984 e nel 1980. Ma intanto, sempre in queste ultimissime ore, è arrivato anche un altro clamoroso annuncio di mercato in casa bianconera. Sembrava impossibile e invece Gianluca Di Marzio conferma tutto: “Attenzione, contatti in corso!” >>>VAI ALLA NOTIZIA