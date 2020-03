Ronaldo: “Orgoglioso di aver raggiunto le 1000 partite con una vittoria importante”

TORINO- I gol di Paulo Dybala e Aaron Ramsey stendono l’Inter in uno Stadium a porte chiuse, rilanciando la Juventus in vetta alla classifica a +1 sulla Lazio seconda. Non è andato in gol Cristiano Ronaldo, che ha visto interrompersi così la striscia di gare consecutive a segno, che era arrivata a undici. Il portoghese, però, può comunque festeggiare le 1000 gare da professionista in carriera, come sottolineato sul suo ultimo post social: “Sono così orgoglioso di aver raggiunto 1000 partite ufficiali nella mia carriera con una vittoria molto importante, che ci ha portato di nuovo in cima alla classifica! Grazie a tutti i miei compagni di squadra, allenatori, famiglia e amici e ai miei fan che mi hanno aiutato a raggiungere questo grande risultato”: