Ronaldo non si ferma più: sesta gara di fila in gol

TORINO- Cristiano Ronaldo certifica una volta di più il suo splendido stato di forma. Il fenomeno portoghese, anche contro la Roma, ha infatti marcato il tabellino con un gol. Al 10′ del primo tempo, realizzando il rigore concesso per fallo di Veretout su Dybala, Cr7 è andato in rete per la quattordicesima volta in campionato, sedicesima totale in stagione. Ennesimo record della sua ricca carriera, quindi, per lui. Con quella contro i giallorossi, infatti, salgono a quota sei le partite consecutive in cui Ronaldo è andato a segno in serie A (mai successo prima in Italia). Un altro segno di come il brutto periodo novembrino sia ormai definitivamente alle spalle e di come la caccia al capocannoniere Immobile sia partita.