Ronaldo MVP della Serie A dell’ultimo mese: “Indici più alti di efficienza in due gare su tre”

TORINO- Per le sue prestazioni nella settima, ottava e nona giornata di campionato, Cristiano Ronaldo è stato nominato MVP del mese di novembre dalla Lega Serie A. Come comunicato, infatti, il numero 7 bianconero: “ha sviluppato gli indici di efficienza più alti in due giornate su tre;

– una performance di efficienza tecnica del 96% e fisica del 93%;

– con un indice di aggressività offensiva superiore al 96%, si conferma uno dei calciatori più efficaci a livello europeo nell’accelerare la manovra in attacco;

– grazie alle sue straordinarie qualità, risulta più performante anche la prestazione di squadra, in particolare negli 1vs1 offensivi (+7%) e dal punto di vista tattico (+3%)". La consegna del premio avverrà in occasione della gara di domani con il Torino.