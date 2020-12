Rabiot: “Derby da vincere a tutti i costi, ma il Torino vorrà rilanciarsi in classifica”

TORINO- Adrien Rabiot ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista del derby di sabato sera: “Penso che contro il Torino sarà una partita impegnativa, per noi molto difficile. Arriva in un momento complicato per loro, vincere significherebbe quindi rilanciarsi in classifica. Per noi, però, sarebbe importante ottenere un altro successo dopo la bella prova in Champions, per dare continuità. L’importanza di certe gare permette che, anche senza i tifosi, siano comunque sentite e importanti. Loro proveranno a vincere, ma anche noi non vogliamo altro che i tre punti. Dobbiamo crescere ancora molto, per questo ci servirà a tutti i costi un successo”. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA