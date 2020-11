Rabiot: “Da quando sono alla Juve sono un giocatore diverso. Il trasferimento mi ha maturato”

TORINO – Ai microfoni di RTL, Adrien Rabiot ha rilasciato una breve intervista: “Ho sempre aspettato che arrivasse il mio momento con pazienza. Da quando sono alla Juventus mi sento una persona e un giocatore diverso. Questo trasferimento mi ha fatto crescere e anche in Nazionale si vede. Sono soddisfatto del mio lavoro, lascio parlare chi mi critica. Per me non conta, so che giocare con la Francia mi fa piacere e sono determinato nel farlo”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche una clamorosa novità per il mercato bianconero. Notizia col botto: sfida totale Marotta-Paratici per un… rossonero! >>>VAI ALLA NOTIZIA