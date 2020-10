Qui Napoli, l’Asl blocca la partenza verso Torino

TORINO – Caos in casa Napoli. Dopo il giro di tamponi ai quali squadra e staff sono stati sottoposti ieri, nella giornata di oggi il club azzurro ha confermato la positività al Coronavirus anche di Elmas. E ora l’Asl 2 di Napoli, per disposizione della Regione Campania, ha bloccato la squadra, pronta a dirigersi in aereo verso Torino. Colloqui in corso, ma ora la partita potrebbe essere seriamente a rischio. Ma attenzione perché in queste ultime ore sono arrivate anche alcune enormi novità di mercato in casa bianconera. Clamoroso CR7: sta circolando una voce pesantissima! >>>VAI ALLA NOTIZIA