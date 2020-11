TORINO- Arrivano brutte notizie per Paulo Dybala. Dopo la non eccelsa gara giocata quest’oggi contro la Lazio, il numero 10 sarà infatti costretto a rinunciare alla chiamata della Nazionale argentina. Come comunicato da un tweet della Federazione sudamericana, infatti, la Joya soffre di problemi genito-urinari, per i quali occorre un periodo di riposo e una valutazione continua: