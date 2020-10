Preziosi: “Juve-Napoli spot mortale per il calcio italiano”

TORINO – Enrico Preziosi, presidente del Genoa, è stato intervistato dai microfoni del Corriere dello Sport: “Juve-Napoli è stato uno spot mortale per tutto il calcio italiano. Non avevamo certamente bisogno di un evento simile in una fase delicata come questa. Noi presidenti lavoriamo per garantire la continuità del sistema. La disposizione della Lega prevede solo un jolly, ma così il Genoa rischia tanti 3-0 a tavolino e soprattutto rischia la Serie B senza passare dal via”. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche alcune grandissime indiscrezioni di mercato in casa bianconera. Nomi enormi e occasioni clamorose: Paolo Paganini fa sognare i tifosi! >>>VAI ALLA NOTIZIA