Polemiche Juve-Samp, Cesari: “Giusta decisione non punire il mani di Bonucci”

TORINO- Prima giornata di serie A e, con essa, sono arrivate inevitabilmente anche le prime polemiche dell’anno. Nel mirino un presunto rigore non concesso alla Sampdoria dopo un tocco di mano di Bonucci in area di rigore, ritenuto non sanzionabile dall’arbitro Piccinini. Una decisione ritenuta giusta dall’ex arbitro Graziano Cesari che, negli studi della trasmissione Pressing Serie A, ha così commentato l’episodio: “Bonucci non voleva provocare dolo. Sono d’accordo con la decisione presa dall’arbitro. Lo scorso anno questo rigore sarebbe stato fischiato, ma era stata esasperata una regola senza alcun senso”.