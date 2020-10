Pjanic ritrova l’Allianz e i tifosi si scatenano sui social: “Bentornato a casa”

TORINO – Mancano poche ore ormai al fischio di inizio del big match di Champions tra Juventus e Barcellona, con i bianconeri che dovranno riscattare il doppio pareggio consecutivo in campionato contro Crotone e Verona. L’osservato speciale della gara sarà sicuramente l’ex bianconero Miralem Pjanic che a Torino ha trascorso ben 4 stagioni. Il bosniaco intanto, ha rubato la scena sui social e forse anche qualche lacrima ai suoi ex tifosi. Come si può vedere attraverso il suo ultimo post su Instagram infatti, Pjanic ha pubblicato alcune foto che lo immortalano all’interno dell’Allianz Stadium, riecheggiando i più profondi ricordi dai cuori dei sostenitori juventini che intanto, hanno manifestato tutto il loro amore al centrocampista con un messaggio univoco che racchiude il pensiero di tutti: “Bentornato a casa”. A questi, si sono aggiunti anche i commenti di altri due grandissimi ex della Vecchia Signora, Mhedi Benatia e Claudio Marchisio.