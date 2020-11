Pirlo: “Siamo stati poco lucidi. Ronaldo? Aveva bisogno di riposare. Quando le partite si sporcano…”

TORINO – Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Benevento: “Risultati e analisi della partita? Avevamo gestito bene il primo tempo e potevamo chiuderla. Non riusciamo ancora bene a capire i momenti della partita. Non è il primo gol che prendiamo allo scadere e dobbiamo capire che i momenti delle partite non sono tutti uguali. Siamo stati poco lucidi e dobbiamo continuare a crescere. Quando ci mancano giocatori di esperienza facciamo fatica. Ronaldo? Aveva un problemino già mercoledì scorso ed è normale che qualcuno si affatichi e riposi. Sicuramente è un valore aggiunto però dobbiamo vincere anche senza di lui, aveva bisogno di riposare. Capita con molte partite ravvicinate. Altro attaccante? Per adesso non si può prendere nessuno, giochiamo con quelli che abbiamo. Limiti tecnici nella Juve? Stiamo lavorando sullo sviluppo del gioco giocando con due esterni. Quando si sporcano le partite nell’ultimo periodo non riusciamo a vincere. Queste partite devi chiuderle dopo che vai in vantaggio. Stiamo mancando di personalità. Pochi gol? Ronaldo era dipendente dal Real Madrid e lo è stato anche alla Juve. Quando hai un giocatore così forte è normale che ti faccia vincere le partite. Troppi cambi di formazione? Kulusevski è un giocatore giovane e non può giocare tutte le partite. Giocare nel Parma e nella Juve sono due cose diverse. Kulu giocatore importante e per questo lo abbiamo comprato.