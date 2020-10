Pellegrino: “Napoli può vincere ricorso? Sì, se proverà che alle 14.15 di domenica poteva ancora organizzare trasferta”

TORINO – Il giurista Gianluigi Pellegrino ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport in merito al ricorso che farà il Napoli per ribaltare la sentenza che ha favorito la Juventus: “Come calciatori dovevano giocare ma come cittadini dovevano restare a casa. Il pasticcio è tutto qui. Sembra una contraddizione… Esatto. Diciamo che De Laurentiis si è inserito nelle pieghe di un mancato coordinamento tra le norme e il protocollo. Ha trovato una breccia e ci si è infilato. Intervento ASL? La deroga vale per i tesserati e non si possono lamentare se poi si contagiano perché partecipando al campionato l’hanno accettata, ma per il dipendente dell’aeroporto ad esempio no. E la Asl si preoccupa dei cittadini, non guarda se uno è calciatore, pilota o hostess. Qualcuno avrebbe potuto correre dei rischi entrando a contatto con persone che dovevano stare in isolamento. Mastrandrea riconosce nel provvedimento dell’autorità sanitaria la “causa di forza maggiore”. Afferma, però, che tale portata si sarebbe chiarita solo alle 14.15 del giorno della partita quando, secondo il giudice, il Napoli aveva già deciso di non partire. Ecco spiegata la sconfitta a tavolino. Se il Napoli può vincere? Sì, se proverà che alle ore 14.15 di domenica poteva ancora organizzare la trasferta, rendendo così decisiva la causa di forza maggiore della quale il giudice sportivo ha preso atto. Il giudice in sostanza dice questo: se la Asl fosse stata chiara fin dalla prima lettera, allora lui avrebbe dato ragione al Napoli. Quindi, apre all’ipotesi che l’autorità sanitaria possa impedire qualsiasi trasferta senza che la squadra venga sanzionata”.