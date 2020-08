TORINO- Tra i reparti che la Juventus vuole sistemare in vista della prossima stagione c’è quello degli esterni difensivi, in particolar modo quello di sinistra, che al momento conta il solo Alex Sandro e gli adattati Danilo e De Sciglio. Come riferito da Tuttosport, tutto sembra far pensare che Luca Pellegrini, attualmente in prestito a Cagliari, resti a Torino come alternativa al numero 12 brasiliano.

