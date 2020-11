Paratici: “Rinnovo Dybala? Vedremo nelle prossime settimane. Grande intesa tra Pirlo e CR7”

TORINO – Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Ferencvaros: “Rinnovo Dybala? Questo è un discorso complicato e che non affronterei in questo momento. Con Dybala siamo in ottimi rapporti. Stiamo parlando sempre e stiamo affrontando questo tema del rinnovo giornalmente, settimanalmente, Quindi vedremo nelle prossime settimane. Ripeto, questo è un argomento molto più ampio che non riguarda solo il calcio o solo lo sport in generale, ma tutto il mondo del lavoro. Formula di Morata in prestito con diritto di riscatto? Sì, è arrivato con questa formula. Noi in particolar modo, in questa estate, abbiamo attuato molto questa formula del prestito con il diritto di riscatto o con un obbligo a seconda se si verificheranno determinate condizioni. Ma come noi, altre squadre lo hanno adottato perché è un momento particolare . Primo posto? Vogliamo vincerla, poi alle 11 vedremo gli altri risultati. Ronaldo e Andrea Pirlo? Tra campioni si intendono bene, è una intesa facile. C’è un bel rapporto e con alcune persone con un certo status ed una certà età credo ci sia una intesa facile. McKennie? Ragazzo intelligente ed esuberante. Abbiamo grandi aspettative per lui. Viene da un altro calcio e qui può crescere moltissimo, tatticamente e in tutto, quello che facciamo in Italia è superiore a tanti altri Paesi. Qui da noi si fa molto diverso e chi arriva dall’estero può imparare. Ma ci vuole un alunno bravo per farlo”.