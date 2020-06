TORINO – Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli: “È una partita importante perché ci si gioca un trofeo. Ogni anno partiamo per arrivare in fondo a tutte le competizioni, questa è la seconda finale che giochiamo quest’anno e cercheremo di vincerla. C’è grande entusiasmo e siamo pronti per giocare questa partita”.