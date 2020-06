Calciomercato Juventus, esonero Sarri a fine anno? Ecco cosa sappiamo

Calciomercato Juventus, Sarri out a fine stagione? Ecco cosa può succedere

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La pesante sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli ha ovviamente riacceso le voci sul futuro di Maurizio Sarri alla Juventus. Il tecnico toscano non solo non è riuscito ad imporre il suo rinomato bel gioco tanto auspicato dalle parti della Continassa, ma finora ha fallito ogni obiettivo a disposizione perdendo ben due finali nel giro di sei mesi. Qualcosa che – tanto per capirci – non era mai successa in carriera ad un certo CR7, mai sconfitto per due volte consecutivamente in una finale. Il malumore dell’ambiente è tornato improvvisamente a galla e Sarri è ovviamente finito nel mirino delle critiche di gran parte della tifoseria bianconera. Ora l’ex tecnico di Napoli e Chelsea dovrà dare risposte concrete in campionato e in Champions League, dove è chiamato tra l’altro a dover ribaltare il deludente 1-0 subito all’andata contro il Lione (altro risultato che ha portato in dote molte critiche, vista anche la caratura non eccezionale dell’avversario). Sarri al momento rimane senza dubbio alla guida del club bianconero e l’idea della società non sarebbe quella di un cambio in panchina per il prossimo anno (anche perché ci sarebbe poco tempo per riprogrammare tutto con un nuovo allenatore tra una stagione e l’altra), ma se la Juve non dovesse malauguratamente riuscire a vincere almeno uno dei due titoli ancora alla portata, ecco che l’ipotesi esonero potrebbe veramente riprendere quota. E a quel punto, cosa succederebbe? Quali sarebbero le possibili mosse della dirigenza bianconera e chi potrebbe davvero essere l’erede di Sarri sulla panchina della Juventus? Noi abbiamo cercato di rispondere a queste domande: ecco tutte le alternative >>>CONTINUA A LEGGERE