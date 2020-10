Oggi è il giorno di Chiesa: nella notte trovato l’accordo per il rinnovo con la Fiorentina, poi sarà della Juventus

TORINO – La Juventus è pronta ad accogliere Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la Fiorentina nella notte avrebbe trovato l’accordo con il giocatore per il rinnovo di contratto, ultimo tassello mancante per la chiusura della trattativa. L’accordo tra viola e bianconeri è stato già trovato nella giornata di ieri: prestito biennale a 2 milioni per il primo anno e 8 milioni al secondo con l’obbligo di riscatto fissato a 40 milioni (dalla stagione 2021/2022) che scatterà al verificarsi di tre facili condizioni (una di queste è il posizionamento della Juventus tra le prime 4 del campionato). In più, altri 10 milioni di bonus.