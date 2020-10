Notizie Juve – Ufficiale l’acquisto di Rolando Mandragora

TORINO – Nuovo movimenti strategici del mercato della Juventus: come riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, i bianconeri hanno ufficializzato l’acquisto di Rolando Mandragora dall’Udinese. Affare da circa 11 milioni di euro per il centrocampista classe ’97, che rimarrà in prestito ai friulani per le prossime due stagioni. Ecco il comunicato ufficiale della Juve, pubblicato dalla società bianconera sul proprio sito web:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Udinese Calcio S.p.a. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora a fronte di un corrispettivo di € 10,7 milioni, pagabili nel corso delle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022.

Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025