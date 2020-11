Notizie Juve – Tre giocatori trattenuti da Andrea Pirlo

TORINO – Continuano a circolare voci di mercato per la Juventus, che si starebbe muovendo anche per piazzare alcuni giocatori in uscita. Tuttavia, i bianconeri non vorrebbero cedere alcuni calciatori su cui si è parlato per una possibile partenza da Torino. Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, Andrea Pirlo avrebbe trattenuto tre giocatori, chiedendo apertamente alla società. Si tratta di Adrien Rabiot, Merih Demiral e Danilo: il tecnico bianconero li ritiene tutti delle pedine fondamentali nello scacchiere della Juve e non vuole assolutamente privarsene. Per questo, ha chiesto al club di farli rimanere, nonostante fossero state recapitate alla dirigenza juventina diverse offerte.