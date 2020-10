Notizie Juve – Si continua a lavorare per il rinnovo di Dybala

TORINO – Nonostante i giorni di sosta dal campionato per gli impegni delle Nazionali, la Juventus continua a lavorare sia in campo che sulle scrivanie: uno degli oggetti più importanti della lista di cose da fare da parte della società è il rinnovo di Paulo Dybala, per cui si continua a lavorare. Secondo quanto riportato da TuttoSport, i contatti tra la dirigenza bianconera e l’entourage dell’argentino stanno proseguendo a rilento: tuttavia, l’accordo tra le parti, seppur in ritardo, arriverà senza problemi. La Joya rinnoverà con la Juve fino al 2025 e diventerà il secondo giocatore più pagato della rosa dopo CR7, superando così De Ligt: l’olandese, ad oggi, percepisce 11,5 milioni di euro a stagione. Il matrimonio tra Dybala e la Vecchia Signora è destinato a durare ancora a lungo.