Notizie Juve – Si attende un’offerta del City per Douglas Costa

TORINO – La Juventus si sta ancora muovendo sul mercato in uscita, per poter piazzare alcuni giocatori e liberare le operazioni in entrata. I nomi in partenza da Torino sono sempre gli stessi e, in cima alla lista, c’è sempre quello di Douglas Costa, che ha già rifiutato diverse proposte.

Tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.com, in queste ore i bianconeri attendono un’offerta del Manchester City per il brasiliano. Il club inglese, infatti, avrebbe chiesto delle informazioni sul numero 11 della Juve; la dirigenza bianconera, dal canto suo, è in attesa di una proposta da parte dei Citizens, che potrebbero rispettare le richieste economiche. Quella di Manchester, poi, potrebbe essere una destinazione molto gradita anche al giocatore: infatti, lì l’esterno sudamericano ritroverebbe Pep Guardiola, che lo ha allenato ai tempi del Bayern Monaco. In questi ultimi giorni di mercato si attendono ulteriori aggiornamenti: Douglas Costa, comunque, sembra destinato a lasciare la Juventus. Ma attenzione perché in queste ultime ore sono arrivate grandissime novità anche da Gianluca Di Marzio, l’annuncio in diretta Sky: Paratici prepara il gran finale! >>>VAI ALLA NOTIZIA