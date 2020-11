Notizie Juve – Sfida al Real per Eduardo Camavinga

TORINO – Continua a muoversi sul mercato la Juventus, a caccia di nuovi giovani rinforzi per la rosa di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in questi giorni si è riaccesa la sfida al Real Madrid per Eduardo Camavinga. Il centrocampista francese, classe 2002, è un giocatore del Rennes ed è una delle migliori promesse del calcio europeo: per questo, il club transalpino chiede intorno ai 50 milioni di euro per il suo acquisto. La Juve continua a monitorare la situazione e a seguire il giovane, sperando di poter sfruttare un asso nella manica per battere la concorrenza dei Blancos. Infatti, la Vecchia Signora ha girato in prestito ai francesi Daniele Rugani e potrebbe usarlo come contropartita tecnica per arrivare a Camavinga.