Notizie Juve – Sempre accesa la sfida con l’Inter per Rovella

TORINO – Continuano gli scontri sul mercato per la Juventus, che si trova ad affrontare i suoi eterni rivali anche fuori dal campo: secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe sempre accesa la sfida con l’Inter per Nicolò Rovella. Il giovane classe 2001 è un centrocampista del Genoa e sta dimostrando di essere una delle migliori promesse del calcio italiano. Con le sue prestazioni, infatti, ha conquistato la fiducia dell’allenatore rossoblù Rolando Maran, oltre ad attirare su di sé le attenzioni di molti club. Tra questi, ci sarebbe anche la Juve, che avrebbe già mosso i primi passi per acquistare il giocatore, in scadenza di contratto nel 2021, nelle prossime sessioni di mercato: tuttavia, la Vecchia Signora dovrà fare i conti con l’agguerrita concorrenza dei nerazzurri, pronti a dare battaglia per il calciatore. Ma attenzione perché, sempre in queste ultime ore, stanno circolando anche altre pesantissime notizie di mercato in casa bianconera. Pogba e non solo: ci sono novità clamorose! >>>VAI ALLA NOTIZIA