Notizie Juve – Sconcerti: “Il mercato dei bianconeri è da 7”

TORINO – Il calciomercato estivo 2020 si è concluso: nella serata di ieri, il gong finale ha suonato, decretandone il termine. La Juventus è stata, ancora una volta, una delle protagoniste assolute della finestra di compravendita, mettendo a segno alcuni ottimi colpi: dal brasiliano Arthur a Federico Chiesa, passando anche per McKennie e Morata.

Sulle pagine del Corriere della Sera, ha rilasciato un giudizio sul mercato della Vecchia Signora Mario Sconcerti: il noto giornalista ne ha parlato in un pezzo in cui stilava una pagella delle squadre di Serie A. Ecco le sue parole: “I migliori giocatori arrivati sono quattro, due della Juve (voto 7) e due dell’Inter (voto 7,5). Sono Kulusevski, McKennie e soprattutto Hakimi con Vidal. Morata è un cambio con Higuain, difficile possa dare di più alla Juve. Chiesa sarà ricordato per l’architettura dell’acquisto, 2 più 8 più 40 più 10 di bonus, ma non è per niente chiaro quale vantaggio effettivo porterà. Chiesa ha mezzi eccezionali che poche volte riesce a disciplinare.Può fare l’ala a tutto campo ma questo gli toglie freschezza nella sua vera caratteristica, lo scatto lungo, quello davvero in grado di spezzare l’avversario e la partita“.