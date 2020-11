Notizie Juve – Prosegue l’interesse per Matteo Lovato

TORINO – Continua a muoversi senza sosta sul mercato la Juventus, che sta lavorando per mettere sotto contratto alcuni importanti obiettivi. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in questi giorni prosegue l’interesse dei bianconeri per Matteo Lovato: il giovane difensore del Verona, infatti, è nel mirino di Fabio Paratici da diverse settimane. Adesso, la Juve sembra anche aver avviato i contatti con gli scaligeri per il giocatore classe 2000. L’obiettivo della società è quello di portarlo a Torino già a gennaio e di concludere l’operazione in breve tempo, per eludere la concorrenza di altre squadre. Sul giovane, infatti, ci sarebbero da tempo anche Milan e Inter.