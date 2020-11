Notizie Juve – Prosegue la sfida all’Inter per Calhanoglu

TORINO – Continua a muoversi sul mercato la Juventus, sempre implicata in sfide di affari per alcuni obiettivi. Nelle ultime settimane, i bianconeri avevano messo gli occhi su Hakan Calhanoglu, classe 1994. Il centrocampista turco è in uscita dal Milan, con cui non sembra intenzionato a rinnovare il contratto: per questo diversi club, tra cui la Juve e l’Inter, si sono messi sulle sue tracce. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, prosegue la sfida della Vecchia Signora ai nerazzurri per il giocatore. Già nel mercato di gennaio potrebbero esserci degli sviluppi, con i rossoneri che attendono un’offerta per il loro calciatore.