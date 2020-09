Notizie Juve – Prende quota il ritorno di Moise Kean

TORINO – Continua la ricerca di un’alternativa sul fronte offensivo per la Juventus. Negli ultimi giorni, diversi nomi avevano gravitato dalle parti di Vinovo, tra cui anche quello di Stephan El Shaarawy, proposto ai bianconeri dalla Cina. Tuttavia, il nome più caldo sembra essere quello di Moise Kean, attaccante classe 1999 cresciuto nel settore giovanile della Juve.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sta prendendo quota il ritorno del giocatore della Nazionale. Infatti, l'Everton, squadra proprietaria del suo cartellino, avrebbe aperto ad una sua cessione; in questo modo, aumentano le possibilità del suo ritorno al club bianconero, che da giorni è sulle sue tracce. La dirigenza juventina proverà ad offrire ai Toffees un prestito con diritto di riscatto, ma bisognerà vedere se gli inglesi gradiranno questa opzione. Si attendono sviluppi sulla situazione, anche perché sembra che alcuni club tedeschi abbiano messo gli occhi su Kean.