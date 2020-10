Notizie Juve – Possibili contropartite tecniche per Federico Chiesa

TORINO – Nuovi aggiornamenti nella trattativa per l’acquisto di Federico Chiesa: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la Juventus avrebbe provato ad inserire delle possibili contropartite tecniche per l’attaccante. Alla Fiorentina sarebbero stati proposti Daniele Rugani e Mattia De Sciglio, entrambi sulla lista dei partenti della società bianconera. I due profili, tuttavia, non sarebbero graditi alla dirigenza viola, che avrebbe rilanciato l’offerta della Juve, chiedendo un altro giocatore della rosa di Andre Pirlo: si tratta di Merih Demiral, difensore centrale classe 1998. Il calciatore turco, però, è considerato uno degli “intoccabili” dalla società, che non vuole privarsene in alcun modo. Per questo motivo, Paratici continua a lavorare per trovare la soluzione migliore col presidente dei toscani Rocco Commisso: l’ok di Chiesa al momento c’è, manca solo quello del club fiorentino.