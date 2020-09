Notizie Juve – Mourinho nomina i migliori di sempre: tra loro CR7

TORINO – Torna a parlare di Juventus, anche se indirettamente, José Mourinho: l’allenatore del Tottenham, infatti, ha stilato una lista dei tre migliori giocatori di tutti i tempi e tra di essi figura anche un attuale giocatore bianconero.

Infatti, come riportato dal portale inglese Sport Bible, il tecnico portoghese ha nominato i tre migliori di sempre, tra cui c'è anche il suo connazionale Cristiano Ronaldo. Lo Special One lo ha allenato per tre stagioni, quando sedeva sulla panchina del Real Madrid: i due, insieme, hanno conquistato tre trofei, ma mai la tanto desiderata Champions League. Accanto al numero 7 bianconero, inoltre, Mourinho ha messo Lionel Messi e Ronaldo Luis Nazario da Lima, "O Fenomeno". Gli esclusi eccellenti sono, ovviamente, Pelè e Diego Armando Maradona.