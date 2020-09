Notizie Juve – Milik fa le visite mediche e Dzeko si avvicina alla Juve

TORINO – Ormai ci siamo, manca veramente pochissimo: secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, Arkadiusz Milik sta per svolgere le visite mediche di rito con la Roma. Il centravanti polacco si sta infatti dirigendo ad Innsbruck, in Austria, dove verrà sottoposto ai test fisici di idoneità, prima di poter ultimare le ultime pratiche burocratiche: dopodiché, potrà finalmente diventare un nuovo giocatore giallorosso. L’intesa con il Napoli per il trasferimento è sulla base di un prestito di 3 milioni di euro, con obbligo di riscatto a 15 milioni più 7 di bonus.

L'altra grande notizia, però, è che l'arrivo di Milik nella Capitale avvicina sempre di più alla Juve Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco, infatti, stava attendendo l'arrivo dell'altro attaccante a Trigoria per poter finalmente trasferirsi nella Torino bianconera e poter giocare con CR7. La Juventus ha già un accordo col giocatore (7,5 milioni di euro per due stagioni) e avrebbe trovato un accordo anche con la Roma intorno ai 15 milioni di euro. Il valzer degli attaccanti sta ormai per giungere alla fine.