Notizie Juve – Marko Pjaca svolge le visite mediche col Genoa

TORINO – Ormai sembra essere fatta anche questa: secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, nelle prossime ore Marko Pjaca svolgerà le visite mediche con il Genoa. L'attaccante croato della Juventus, dopo i tentennamenti degli ultimi giorni, si è finalmente deciso ad accettare le offerte del club rossoblù. Si trasferirà dunque in Liguria, dove giocherà per la prossima stagione: la formula è quella del prestito secco. Dopo una stagione passata in Belgio tra le fila dell'Anderlecht, il classe 1995 lascia ancora una volta la Juve per un'altra esperienza in prestito.