Notizie Juve – Manuel Locatelli sempre più nel mirino bianconero

TORINO – Proseguono le ricerche della Juventus sul calciomercato e la dirigenza sta già fissando gli obiettivi per le prossime sessioni: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Manuel Locatelli sarebbe sempre più nel mirino bianconero. Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Italiana sta avendo un ottimo inizio di stagione, insieme a tutta la sua squadra. Per questo, tramite le sue prestazioni, ha attirato su di sé l’interesse della Vecchia Signora già da quest’estate: la Juve potrebbe tornare all’attacco a gennaio, per tentare di portarlo a Torino. Nel frattempo, la società emiliana fissa il prezzo e valuta il giocatore intorno ai 24 milioni di euro.