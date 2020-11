Notizie Juve – Le ultime novità su Maurizio Sarri

TORINO – Si continua a lavorare per alcune operazioni in uscita in casa Juventus: una delle più calde è quella legata alla risoluzione del contratto di Maurizio Sarri. Al momento, non sembrano esserci grossi passi in avanti nella trattativa tra la società e il tecnico. Il club bianconero, infatti, vorrebbe arrivare ad un accordo per la rescissione, ma l'ostacolo più grande, secondo quanto riportato da TuttoSport, è la penale da 2 milioni di euro in caso di mancato rinnovo per il terzo anno. Inoltre, l'allenatore toscano non sembra intenzionato a rinunciare al compenso economico da parte della Vecchia Signora: i lavori sembrano ancora molto lunghi.