Notizie Juve – Le ragioni dell’acquisto di Weston McKennie

TORINO – Arrivano nuove notizie sui colpi messi a segno dalla Juventus la scorsa estate, che svelano degli interessanti retroscena. Sky Sport, infatti, ha parlato delle ragioni che hanno portato all’acquisto di Weston McKennie da parte dei bianconeri. Il giovane centrocampista americano rientrava in una lista di vari obiettivi per la mediana, ma è stato scelto perché possiede due caratteristiche fondamentali: la capacità di interdizione e il cambio di passo, due qualità richieste espressamente da Pirlo. Al momento, il calciatore a stelle e strisce cresciuto in Germania sta rispettando le aspettative con le sue prestazioni.