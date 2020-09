Notizie Juve – Le probabili formazioni di Roma-Juventus

TORINO – Questa sera alle 20:45, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena il primo big match della stagione bianconera: la Juventus, infatti, sfiderà fuori casa il club giallorosso, nella gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Primo vero test importante per Andrea Pirlo, alla sua seconda partita ufficiale sulla panchina della Vecchia Signora. Ecco quelle che potrebbero essere le scelte dell’allenatore bianconero e del rivale Paulo Fonseca per il match di questa sera:

ROMA (3-4-2-1): ​Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

JUVENTUS (3-4-1-2): ​Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo.