Notizie Juve – La “lista della spesa” di Cristiano Ronaldo

TORINO – Continua a muoversi sul mercato la Juventus e, questa volta, ha uno scout d’eccezione: si tratta di Cristiano Ronaldo, che ha presentato alla società come una “lista della spesa“. Il fenomeno portoghese, infatti, avrebbe chiesto a Fabio Paratici di acquistare due giovani calciatori della Liga per rinforzare la rosa bianconera. I due giocatori sarebbero Mikel Oyarzabal della Real Sociedad e Jules Koundé del Siviglia: il primo è nato nei Paesi Bachi e vanta già 9 presenze e 3 gol con la Nazionale Spagnola, mentre il secondo gioca nella Nazionale Francese Under-21. CR7 avrebbe visto in loro due ottimi rinforzi per la squadra e, per questo, avrebbe consigliato alla dirigenza di acquistarli.