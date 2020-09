Notizie Juve – Khedira torna ad allenarsi con la squadra

TORINO – Si rivede un volto conosciuto: Sami Khedira è tornato finalmente ad allenarsi con la squadra, dopo l’ennesimo infortunio della sua esperienza alla Juventus. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il centrocampista tedesco ha svolto la seduta di allenamento di ieri in gruppo, nonostante le voci di addio che lo riguardano.

Infatti, la società bianconera starebbe lavorando da tempo per la rescissione del contratto dell’ex giocatore del Real Madrid. I problemi che rallentano le procedure di interruzione dell’accordo, che scadrà nel 2021, sono legati soprattutto alla buonuscita da dare al calciatore; la stessa situazione, tra l’altro, si era avuta anche per la rescissione di Gonzalo Higuain. Nei prossimi giorni si potrà portare a termine questa pratica; nel frattempo, Khedira è tornato in campo e ha ricominciato ad allenarsi con la squadra. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra grandissima novità in casa bianconera. Trattativa bollente, ecco la possibile svolta decisiva: “E’ arrivato a Torino!” >>>VAI ALLA NOTIZIA