Notizie Juve – Interesse del PSG per Mattia De Sciglio

TORINO – Nuovi possibili scenari nel calciomercato in uscita della Juventus. Si era già parlato del fatto che la trattativa con la Roma per Mattia De Sciglio fosse saltata, a causa del no di Rick Karsdorp al Genoa; con la partenza dell’olandese, infatti, si sarebbe liberato un posto per l’esterno juventino nella Capitale, ma alla fine non si è fatto nulla. Tuttavia, il calciatore classe ’92 della Nazionale Italiana sembra avere altre richieste, non solo in Serie A.

Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe un interesse del Paris Saint Germain per De Sciglio. Il club francese si trova ad affrontare l’infortunio di Juan Bernat e avrebbe bisogno di un sostituto valido sulla fascia. Per questo, il ds parigino Leonardo avrebbe messo gli occhi sull’esterno della Juve, che ha anche la giusta esperienza europea. Nelle prossime ore si attendono ulteriori sviluppi sulla situazione: De Sciglio potrebbe attraversare le Alpi e giocare in Ligue 1 la prossima stagione.