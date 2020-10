Notizie Juve – Interesse del Porto per Emerson Palmieri

TORINO – Il calciomercato si è concluso e alcuni nomi sul taccuino di Fabio Paratici sono rimasti ancora senza spunta. Questo è il caso, tra gli altri, di Emerson Palmieri: l’esterno della Nazionale Italiana, infatti, era finito nel mirino della Juventus in questa sessione di mercato, ma i bianconeri non hanno mai affondato il colpo. Pertanto, è rimasto al Chelsea, dove, tuttavia, non trova molto spazio: il tecnico dei Blues, Frank Lampard, non la ha impiegato tanto la scorsa stagione e anche per quest’anno gli spazi sembrano sempre più ridotti.

In queste ore, dunque, si sarebbe fatta sotto un’altra pretendente per il giocatore ex-Roma: secondo quanto riportato dal Telegraph, ci sarebbe un interesse del Porto per Emerson Palmieri. La società portoghese, infatti, starebbe cercando un sostituto di Alex Telles, trasferitosi ieri al Manchester United: l’italo-brasiliano potrebbe essere il profilo giusto per la squadra di Sérgio Conceição. Nelle prossime ore si vedrà quale sarà il futuro di Emerson.