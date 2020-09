Notizie Juve – In bianconeri ci hanno provato per Cavani

TORINO – Svelato un retroscena incredibile della giornata di ieri: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus ci avrebbe provato per Edinson Cavani. Infatti, prima di affondare il colpo e acquistare Alvaro Morata, i bianconeri avrebbero fatto un’offerta al Matador, che era stato scelto come prima alternativa a Dzeko.

La dirigenza juventina avrebbe proposto all'attaccante uruguayano un contratto da 8 milioni di euro più di 2 di bonus per due stagioni; l'ex giocatore di Napoli e Paris Saint Germain, tuttavia, chiedeva 12 milioni e l'affare non si è concluso. Per questo motivo, la Juve ha deciso di virare con decisione sulla punta spagnola dell'Atletico Madrid, che torna a Torino dopo quattro anni: la Vecchia Signora ha (ri)trovato il suo nuovo attaccante.