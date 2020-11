Notizie Juve – Il Tottenham pronto a spingere per Khedira

TORINO – Ancora attiva la Juventus sul mercato e, in queste ore, si sta muovendo qualcosa anche in uscita. Infatti, come riportato dall’Inghilterra, il Tottenham sarebbe pronto a spingere per Sami Khedira. Il centrocampista tedesco è al passo d’addio con i bianconeri già dalla scorsa estate, quando la società ha provato a convincerlo a firmare la rescissione di contratto: il giocatore, però, ha resistito e adesso si trova a vivere da separato in casa. Adesso, gli Spurs di José Mourinho sarebbero piombati su di lui e potrebbero tentare di affondare il colpo già a gennaio.