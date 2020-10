Notizie Juve – Il Tottenham ci ha provato ancora per Merih Demiral

TORINO – Continuano i movimenti di mercato intorno alla Juventus: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ieri il Tottenham ci ha provato ancora per Merih Demiral. Il difensore turco classe ’98 è uno dei migliori prospetti difensivi d’Europa e fa gola a molti club, che hanno presentato alla dirigenza bianconera delle offerte.

Gli Spurs ci avevano già provato nelle scorse settimane e hanno tentato nuovamente di convincere la Vecchia Signora con una nuova offerta: gli inglese, tuttavia, hanno ricevuto un altro no secco da parte della Juve. Il calciatore ex-Sassuolo è considerato incedibile e la società punta molto su di lui. Demiral, dunque, rimarrà a Torino in questa stagione, in cui vestirà ancora una volta la maglia bianconera.