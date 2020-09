Notizie Juve – Il Barcellona interessato a De Sciglio

TORINO – Nuovi movimenti sul mercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato da TuttoSport, il Barcellona sarebbe interessato all’acquisto di Mattia De Sciglio. L’esterno della Nazionale Italiana, classe 1992, non sembrava rientrare più nei piani del club bianconero e su di lui si erano mosse già alcune squadre.

Nelle ultime settimane si era parlato di un interesse del Paris Saint Germain, che avrebbe potuto intavolare un trattativa con la Juve per portare il giocatore in Francia. In queste ore, però, i blaugrana sembrano essersi fatti veramente sotto: i catalani, infatti, avrebbero individuato nel giocatore juventino il sostituto ideale di Nelson Semedo, prossimo a trasferirsi al Wolverhampton. Si attendono, dunque, ulteriori sviluppi di questa situazione: potremmo assistere nei prossimi giorni ad una sfida di mercato internazionale per Mattia De Sciglio.